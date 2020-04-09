كامل الوزير : فحص العمال والمهندسين بمواقع المشروعات مرتين يوميا

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في زيارته للدقهلية لتفقد سير الأعمال في عدد من المشروعات بالمحافظة.





تفقد الوزير بصحبة المحافظ أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي والذي تبلغ تكلفته 357 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1250م، وبلغت نسبة تنفيذه 75٪،ويشمل المشروع إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 مترا طوليا باتجاه "المنصورة - دمياط" بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا.





كما تفقد وزيرالنقل بصحبة المحافظ طريق رافد جمصه الجاري توسعته وازدواجه بطول 50 كيلو مترا ،وتفقدا كذلك أعمال ترميم طريق المنصورة شربين بالقرب من قرية الخيارية وأكد الوزير على ضرورة الانتهاء منه وتشغيله قبل شهر رمضان القادم.





وأكد محافظ الدقهلية على أن الزيارات المستمرة لوزير النقل لها الأثر الإيجابي في سرعة الانتهاء وجودة الأعمال، وهناك تعاون وتنسيق مستمر بين المحافظة ووزارة النقل،وأضاف محافظ الدقهلية أن كوبري الشرقاوية شريان رئيسي للربط بين المدينة وخط الشمال وعدد من المحافظات.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرين بين المحافظة والوزارة وأن هذه الأعمال تأتي للتغلب على مشكلات المرور خاصة في مناطق تقاطعات القرى مع الطريق،مؤكدا على توفير كل دعم الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتذليل اي عقبات أمام تنفيذ الأعمال.





ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل على أن إنشاء هذه الكباري يأتي بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق، كما يقع هذا الكوبري على ازدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا، ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي يونيو 2020.



