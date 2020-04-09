السكة الحديد تحصل على موافقة بنك مجري لشراء 1300 عربة ركاب

استقبل المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، بيتر كيفك سفير المجر لدى مصر، وذلك ‪لتسليم الهيئة، موافقة بنك إيكزم المجري على دخول القرض المجري لتمويل شراء ١٣٠٠ عربة ركاب، حيز النفاذ اعتبارًا من، اليوم الخميس، بعد إتمام كافة الإجراءات المطلوبة من الجانبين، مما يترتب عليه البدء في تفعيل برنامج توريد وشحن ١٣٠٠ عربة طبقا للبرنامج المقرر بالاتفاقية.‬.









وتوجه السفير المجري بالشكر للمهندس أشرف رسلان على الجهود الصادقة التى بذلها لتفعيل الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ، وذلك بدءًا من توليه مسئولية قيادة الهيئة، كان شاهدًا خلالها على تطور العلاقات المصرية المجرية وخصوصًا في قطاع السكة الحديد‪.‬









وقام رسلان، بمنح السفير المجري درع الهيئة تكريمًا متميزًا من جانب الهيئة، كشريك ساهم في تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن الهيئة تتطلع لاستمرار هذا النجاح في دفع وتعظيم العلاقات بين البلدين‪.‬









من جانبه، أعرب السفير المجري عن سعادته واعتزازه بالتكريم من جانب المهندس أشرف رسلان، موجهًا الشكر للهيئة قيادة وأفرادا، على ما يحظى به المشروع من دعم ومساندة من جانب رئيس الهيئة، كان لهما أكبر الأثر في تسهيل تنفيذ المشروع وتعزيز التعاون بين البلدين‪.‬







