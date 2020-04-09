AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.. "بوابتك للخير" تصل بخدمات "وقاية" لقرية المعتمدية

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:47 م
صدى البلد
Advertisements

أعلنت مؤسسة بوابتك للخير للتنمية بدء مد قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة بمواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "وقاية"، بالتزامن مع فرض الحجر الصحى على القرية لمدة 14 يوما بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن بالجيزة وإدارة الشئون الاجتماعية بالهرم.


وصرح أحمد حسين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بوابتك للخير للتنمية بأنه سيتم مد القرية بكراتين مواد غذائية لـ200 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن العمل بالقرية سيتم بإشراف مباشر من رضا متولى الرفاعى، وكيل وزارة التضامن بالجيزة، وميرفت على خليفة، مدير عام إدارة الشئون الاجتماعية بالهرم.


وأضاف حسين أن مبادرة "وقاية" التي أطلقتها المؤسسة منتصف الشهر الماضي تهدف إلى دعم دور الدولة في مكافحة فيروس كورونا من خلال تقديم خدمات التعقيم والتطهير بالمنشآت الحيوية والعامة بالقرى، بالإضافة إلى توزيع مواد التنظيف والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع مديريات وإدارات التضامن الاجتماعي وإدارات المحليات، مشيرا إلى وصول خدمات الحملة لأكثر من 25 قرية حتى الآن ووصول عدد المستفيدين سواء بشكل مباشر من المساعدات الغذائية أو بشكل غير مباشر من أعمال التعقيم والتطهير إلى نحو 40 ألف مواطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. تسليم 15 منزلاً بعد إعادة إعمارها في الأقصر.. صور

«بوابتك للخير» تطلق حملة «وقاية» لدعم دور الدولة في مواجهة «كورونا»

«مستقبل وطن» يواصل جهوده في مواجهة «كورونا» بالجيزة

بوابتك للخير تنفذ حملة "وقاية" بالمنشآت الحكومية ودور الأيتام لمواجهة كورونا بالبحيرة

توزيع 18 ألف كرتونة مواد غذائية على العمال متضرري كورونا بالشرقية

لمواجهة مخاطر كورونا.. صناع الخير توزع كراتين مواد غذائية بالفيوم

ترشيحاتنا

أخر تطورات إصابة ممرض بـ كورونا فى معهد القلب.. تفاصيل جديدة

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

أحمد فتحي يغازل الأهلي بعد فشل انتقاله لـ بيراميدز.. تفاصيل

الموت يفجع أنغام

عناوين معارض ومنافذ مواد التطهير والتعقيم بـ الإنتاج الحربي.. والسعر فى متناول المواطن البسيط

بعد قليل.. قرارات مهمة لوزير التموين فى مؤتمر صحفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منعه من دخول المستشفى.. تصرف رومانسي من زوج لدعم زوجته المصابة بالسرطان

بـ شعر مبلل.. سوسن بدر تشعل السوشيال ميديا بصورة غريبة

بقصة شعر جديدة.. أسماء أبو اليزيد تتألق بالكاجوال على إنستجرام