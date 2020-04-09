بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.. "بوابتك للخير" تصل بخدمات "وقاية" لقرية المعتمدية

أعلنت مؤسسة بوابتك للخير للتنمية بدء مد قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة بمواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "وقاية"، بالتزامن مع فرض الحجر الصحى على القرية لمدة 14 يوما بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن بالجيزة وإدارة الشئون الاجتماعية بالهرم.





وصرح أحمد حسين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بوابتك للخير للتنمية بأنه سيتم مد القرية بكراتين مواد غذائية لـ200 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن العمل بالقرية سيتم بإشراف مباشر من رضا متولى الرفاعى، وكيل وزارة التضامن بالجيزة، وميرفت على خليفة، مدير عام إدارة الشئون الاجتماعية بالهرم.





وأضاف حسين أن مبادرة "وقاية" التي أطلقتها المؤسسة منتصف الشهر الماضي تهدف إلى دعم دور الدولة في مكافحة فيروس كورونا من خلال تقديم خدمات التعقيم والتطهير بالمنشآت الحيوية والعامة بالقرى، بالإضافة إلى توزيع مواد التنظيف والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع مديريات وإدارات التضامن الاجتماعي وإدارات المحليات، مشيرا إلى وصول خدمات الحملة لأكثر من 25 قرية حتى الآن ووصول عدد المستفيدين سواء بشكل مباشر من المساعدات الغذائية أو بشكل غير مباشر من أعمال التعقيم والتطهير إلى نحو 40 ألف مواطن.