دورات تدريبية للراغبين بالعمل.. إقامة منطقة حرفية في مطروح..صور

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء محمد انيس السكرتير العام المساعد ورؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية لبحث سبل توفير مزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.





وأكد شعيب علي ضرورة استغلال الإمكانيات الموجودة بالمحافظة خاصة ما تتميز به مطروح من منتجات حرفية متميزة لها طابع خاص تلقي رواجا اقتصاديا كبيرا مما يعود على أصحاب تلك الحرف.





كما تناول الاجتماع مناقشة مقترح إقامة منطقة حرفية جديدة بمنطقة الكيلو ٩ بمدخل مدينة مرسي مطروح.

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة لفحص قطعة الارض الفضاء المقترحة والتى تبلغ مساحتها نحو 1112 مترا.





كما وجه مديرية الاسكان بسرعة إقامة سور عليها منعا لاى محاولة تعد عليها مستقبلا مع ازالة اى صور بناء أو تعديات حالية على الارض، وكذلك عمل المقايسات الفنية اللازمة لتوصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.



