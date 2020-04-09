AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دورات تدريبية للراغبين بالعمل.. إقامة منطقة حرفية في مطروح..صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:31 م
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
Advertisements
ايمن محمود
عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء محمد انيس السكرتير العام المساعد ورؤساء الأجهزة التنفيذية  المعنية لبحث سبل توفير مزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.

وأكد شعيب علي ضرورة  استغلال الإمكانيات الموجودة بالمحافظة خاصة ما تتميز به مطروح من منتجات حرفية متميزة لها طابع خاص تلقي رواجا اقتصاديا كبيرا مما يعود على أصحاب تلك الحرف. 

كما تناول الاجتماع مناقشة مقترح إقامة منطقة حرفية جديدة بمنطقة الكيلو ٩ بمدخل مدينة مرسي مطروح.
 
ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة لفحص قطعة الارض الفضاء المقترحة والتى تبلغ مساحتها  نحو 1112 مترا.

كما وجه مديرية الاسكان بسرعة إقامة سور عليها منعا لاى محاولة تعد عليها مستقبلا مع ازالة اى صور بناء أو تعديات حالية على الارض، وكذلك عمل المقايسات الفنية اللازمة لتوصيل شبكات  مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.

وأشار إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية للشباب الراغبين بعمل مشروعات فى المنطقة الحرفية المقترحة، مع أهمية دراسة التسوبق الجيد لمنتجاتهم  بالمعارض بمطروح وبالمحافظات الاخرى.
دورات تدريبية للراغبين بالعمل.. إقامة منطقة حرفية في مطروح..صور
دورات تدريبية للراغبين بالعمل.. إقامة منطقة حرفية في مطروح..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناقشا تطوير قصر ثقافة مطروح.. شعيب يستقبل عواض ويشيد بملتقى شباب الحدود

محافظ مطروح يتفقد دار رعاية أيتام ويوجة ببحث إقامة دار للفتيات

محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم

للقرى الأكثر احتياجا.. انطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك بمطروح

تموين مطروح يدفع بسيارات متنقلة لتوفير الخبز ..تعرف على اماكنها

لمواجهة جشع التجار .. إقامة معرض لوجيستي لبيع الخضر والفواكه في مطروح

ترشيحاتنا

وزير التعليم : موضوعات الأبحاث المطلوبة لها مرجعية في كتاب المدرسة والمكتبة الرقمية

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

ما اللغة المتوجّب على الطالب الالتزام بها في كتابة البحث؟.. وزير التعليم يجيب

نجوم الفن والمشاهير يشيعون جنازة والدة المخرج معتز التوني حماة عمرو الليثي.. صور

تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منعه من دخول المستشفى.. تصرف رومانسي من زوج لدعم زوجته المصابة بالسرطان

بـ شعر مبلل.. سوسن بدر تشعل السوشيال ميديا بصورة غريبة

بقصة شعر جديدة.. أسماء أبو اليزيد تتألق بالكاجوال على إنستجرام