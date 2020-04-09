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محافظات

ثبات في أسعار الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء لأسواق سيناء

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:18 م
اسواق العريش
اسواق العريش
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احمد صالح
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء بعد أن سجلت ثباتا مقارنة بالأيام الأولى من أزمة كورونا .


وقال حسين إبراهيم أحد المواطنين، إن الأسعار في سوق الرفاعى أحد أكبر أسواق العريش بشمال سيناء، جاءت كالتالي : حيث سجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات، والجزر ٤ جنيهات، والبطاطس ب 3,5 للكيلو ، و الكوسا ٥جنيهات،والباذنجان 8 جنيهات، اما العجر "الشوى"15 جنيها ،والفلفل الحار 20جنيها ، والليمون 20 جنيها للكيلو بينما سجلت أسعار "الشبث والبقدونس والكزبرة واحد جنيها للربطة.


فيما سجل سعر الفاكهة 5 جنيهات للبرتقال، 5 جنيهات لليوسفى، و8 جنيهات للموز، و15 جنيها للجوافة الاسكندرانى والتفاح 20 جنيها.



وسجل سعر كيلو الدجاج الأبيض 29 جنيها، والشمورد 50 جنيها، البلدى 37 جنيها ، واللحم المفروم البرازيلى 60 جنيها للكيلو والبانية 70 جنيها،الكبد والقوانص 40 جنيها للكيلو، وسعر طبق البيض الأبيض 33 جنيها والأحمر 35 جنيها.



ومن جانبها تنفذ مديرية التموين بشمال سيناء ، حملات تفتيش علي الأسواق بمدن وقري المحافظة تحت إشراف فتحي راشد ابو حمدة وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ.


وأكد راشد، أن الحملات للتأكد من ضبط الأسعار ومدى التزام التجار بالأسعار توافر السلع فى الأسواق، وأن كافة السلع متوفرة داخل الأسواق وهناك إحكام الرقابة على الأسعار.


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ثبات في أسعار الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء لأسواق سيناء
ثبات في أسعار الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء لأسواق سيناء
ثبات في أسعار الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء لأسواق سيناء
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