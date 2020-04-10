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برلمان

نائب: الأجندة البرلمانية مزدحمة جدا بعد توقف عقد جلسات المجلس بسبب كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن الأجندة البرلمانية أصبحت مزدحمة خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة فى ظل توقف عقد جلسات البرلمان بسبب فيروس كورونا.

وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم القوانين التى لم يصدرها البرلمان حتى الآن بسبب توقف جلساته هى قوانين الانتخابات وهى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون البنك المركزى وقانون الجمارك، هذا بالإضافة إلى مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أنه من المفترض ان ينتهى دور الانعقاد الحالى فى 30 يونيو، إلا أنه فى ظل توقف جلسات البرلمان فلن يتمكن النواب من الانتهاء من القوانين الهامة التى من المقرر إصدارها.

وكان قد قرر د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب تأجيل موعد انعقاد جلسات البرلمان المحدد سلفًا في 12 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 29 من أبريل 2020. 

صرح بذلك المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، حيث يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع سياسة الدولة في مد الاجراءات الوقائية المتخذة وتقليل الاجتماعات بقدر الإمكان، وحفاظا على صحة وسلامة النواب  مع الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام واضطراد.

كما يأتي وفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك. 

يشار إلي أن مجلس النواب، برئاسة  د. علي عبد العال، كان سباقا فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا  علي مستوي  السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.

وتضمنت الجهود قرر تأجيل إنعقاد الجلسات إلى 12 ابريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى ،وتم الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان  كما أصدر الدكتور عبدالعال قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت مايقرب من 19 قرار وإجراء فى إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تسهدف تخفيف التجمعات، ليتم تأجيل اليوم حتيى 29 إبريل  من الشهر الجاري.
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