نائب: الأجندة البرلمانية مزدحمة جدا بعد توقف عقد جلسات المجلس بسبب كورونا

قال النائب الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن الأجندة البرلمانية أصبحت مزدحمة خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة فى ظل توقف عقد جلسات البرلمان بسبب فيروس كورونا.





وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم القوانين التى لم يصدرها البرلمان حتى الآن بسبب توقف جلساته هى قوانين الانتخابات وهى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون البنك المركزى وقانون الجمارك، هذا بالإضافة إلى مناقشة الموازنة العامة للدولة.





وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أنه من المفترض ان ينتهى دور الانعقاد الحالى فى 30 يونيو، إلا أنه فى ظل توقف جلسات البرلمان فلن يتمكن النواب من الانتهاء من القوانين الهامة التى من المقرر إصدارها.





وكان قد قرر د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب تأجيل موعد انعقاد جلسات البرلمان المحدد سلفًا في 12 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 29 من أبريل 2020.



