رغم توقف النشاط بسبب كورونا.. الفيفا يعلن التصنيف الشهري ومنتخب مصر الـ51





وحل المنتخب المصري في المركز الـ 51 على مستوى العالم، والمركز الرابع عربيًا، والسابع على مستوى منتخبات القارة الإفريقية، رغم عدم خوض أي مباراة خلال الشهر الماضي.





وشهد تصنيف الفيفا الشهري تغييرًا وحيدًا، باحتلال منتخب جنوب السودان المركز الـ 168 عالميًا، فيما ظلت باقي المنتخبات في نفس تصنيفها، بسبب توقف المباريات وتأجيل البطولات الكبرى، وهو الأمر الذي أشار إليه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.









منتخب الفراعنة حل رابعًا على المستوى العربي، خلف منتخبات تونس والجزائر والمغرب ، تلاه المنتخب القطري ثم المنتخب السعودي سادسًا، وهو نفسه ترتيب منتخب الخضر على مستوى قارة آسيا.









وعلى صعيد إفريقيا، حافظ منتخب السنغال صاحب المركز الـ 20 عالميًا على صدارة ترتيب منتخبات القارة، متفوقًا على منتخب نسور قرطاج صاحب المركز الثاني، ثم المنتخب النيجري، فيما حل منتخب الجزائر رابعًا أعقبه المنتخب المغربي ثم منتخب غانا.









وعلى المستوى العالمي، حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف، تلاه منتخبات فرنسا والبرازيل وإنجلترا، ثم منتخبات أوروجواي وكرواتيا والبرتغال، وتبعتها منتخبات إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا.









وأصاب فيروس كورونا ما يزيد مليون ونصف المليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 90 ألف شخص، ليسبب دمارًا كبيرًا على مختلف الأنشطة الإنسانية في جميع دول العالم.





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري لمنتخبات كرة القدم، عن شهر مارس 2020، رغم توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.