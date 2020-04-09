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منوعات

رب ضارة نافعة.. توقف الدعاوى القضائية بمدينة نيويورك.. والمحاكمات العاجلة عبر الفيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:21 م
صوت العدالة
صوت العدالة
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محمد وديع
قالت جانيت ديفيور، رئيسة قضاة ولاية نيويورك، في رسالة لها عبر الفيديو مساء اليوم الخميس، إن الأيام العادية وقبل انتشار وباء كورونا كانت تتدفق عشرات الدعاوى القضائية الجديدة إلى المحكمة العليا للولاية في مدينة بافالو.

وتابعت ديفيور فجأة وبعد الفيروس تغير العالم، فقد مر الأسبوع الأول من شهر أبريل، ولم يتم رفع دعوى قضائية واحدة جديدة إلى المحكمة، وفي الأسبوع السابق، كان متوسط رفع القضايا ست حالات جديدة فقط في اليوم. 

وأضافت رئيسة قضاة الولاية : لقد أذهلنا الفيروس، وانتشر بسرعة البرق وغير كل جانب من جوانب حياتنا بين عشية وضحاها، وعلى عكس بعض المحاكم ، وأبرزها أربع محاكم اتحادية في شمال كاليفورنيا تم إغلاقها بسبب Covid-19 ، لا تزال محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في نيويورك مفتوحة. ويعتمد مسؤولو المحكمة بشكل كبير على التكنولوجيا - وسكايب وأشكال أخرى من مؤتمرات الفيديو - لجمع الأطراف معًا، وباختصار ، يتم التعامل مع القضايا في قاعة محكمة افتراضية في هذه الأيام حيث تبتكر المحاكم في كيفية إقامة العدل أثناء جائحة تهدد الحياة وقاعات المحكمة فارغة ، ويقوم موظفو الهيكل الإداري بالرد على الهواتف ومعالجة الأوراق. 

ويعمل القضاة من المنزل، ويتبنى المزيد والمزيد من المحاكم قواعد صارمة تحد من المثول أمام المحكمة، وفي وقت مبكر من الأزمة، أصدر نظام محاكم الولايات المتحدة أمرًا بتأخير جميع إجراءات المحكمة غير الضرورية حتى إشعار آخر وبعد أسبوعين، تم توسيع الأمر للسماح بالتداول بالفيديو لجميع الإجراءات الأساسية، بما في ذلك المسائل الجنائية. 

وبالاشتراك مع نقابة المحامين بالولاية، يقوم نظام محاكم الولاية بإنشاء شبكة من المحامين الذين يقدمون مكافآت مجانية لتمثيل الأشخاص الذين يحتاجون إلى محام ولكنهم غير قادرين على الدفع مقابل محامٍ. وسيترأس هذا الجهد رئيس القضاة السابق جوناثان ليبمان.
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