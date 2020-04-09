حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم شرطة الضواحى حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى بالضواحي برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والعميد محمد المليجى والمقدم مجدى سليم نائب مأمور قسم شرطة الضواحى.





وقد أسفرت جهود الحملة عن ازالة 5 فروشات لبيع الفاكهة وتكسير عدد 3 فتارين ومصادرة 3 موازين.





وقد تم إزالة سوق عشوائي بتقاطع شارعى نهضة مصر وعبد الرحمن شكرى بجوار محطه الارسال التلفزيون.



