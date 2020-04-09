AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:16 م
حملة أمنية مشتركة
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم شرطة الضواحى حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى بالضواحي برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والعميد محمد المليجى والمقدم مجدى سليم نائب مأمور قسم شرطة الضواحى.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ازالة 5 فروشات لبيع الفاكهة وتكسير عدد 3 فتارين ومصادرة 3 موازين. 

وقد تم إزالة سوق عشوائي بتقاطع شارعى نهضة مصر وعبد الرحمن شكرى بجوار محطه الارسال التلفزيون.

وقد أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ان الحملة مستمر لإزالة جميع إشكال الإشغالات في نطاق الحي بالإضافة الي رفع كفاءة وتجميل شوارع وميادين الحي وازالة كافة التشوهات والمخالفات وشدد رئيس الحى أنه سيتم المتابعة المستمرة لعدم عودة هذه الإشغالات مرة اخرى لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحى شارك في الحملة مديرو إدارات الاشغالات والتنظيم والرخص والعلاقات العامة.
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد
حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بضواحي بورسعيد

إزالة مخازن التهريب على قناة الاتصال ببورسعيد و10 تعديات على أملاك الدولة.. صور

ترشيحاتنا

تجاوزات كورونا.. تكدس في جنازة حماة عمرو الليثي يثير غضب السوشيال ميديا

أحمد فتحي يبقى أم يرحل عن الأهلي؟.. مانويل جوزيه يجيب

بعد أزمة أحمد فتحي.. عزمي مجاهد يطالب الدولة بالتدخل لإيقاف مهزلة الملايين

أخر تطورات إصابة ممرض بـ كورونا فى معهد القلب.. تفاصيل جديدة

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المكشوف.. شيرين رضا تتألق بإطلالة مثيرة للإعجاب.. شاهد

لوقف عدوي كورونا.. ابتعد عن شراء هذا النوع من المكسرات

بعد منعه من دخول المستشفى.. تصرف رومانسي من زوج لدعم زوجته المصابة بالسرطان