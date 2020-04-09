AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تشكيل اللجنة العليا لـ المهرجان القومي للمسرح

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:21 م
اشرف عبد الغفور
اشرف عبد الغفور
Advertisements
محمد نبيـل

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح فى دورته الثالثة عشر.


وأيضا:

شاهد .. حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة يرتدي حمالة صدر .. تفاصيل


وتتكون اللجنة من 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان) وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق.


كما ضمت اللجنة 6 أعضاء آخرين بمناصبهم هم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المركز القومى للمسرح يقدم دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي سيرة حب.. اليوم

قصور الثقافة تكشف سبب اختيار مسرح جامعة أسوان لفعاليات مهرجان الفنون الدولي.. فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف مصير المتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كورونا يدمر أمريكا .. 1890 حالة وفاة جديدة اليوم

الناس هتاكل منين.. السيسي ينفعل على مسئول أحد المشروعات القومية بسبب الكمامات.. فيديو

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

بعد أزمة أحمد فتحي.. عزمي مجاهد يطالب الدولة بالتدخل لإيقاف مهزلة الملايين

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المكشوف.. شيرين رضا تتألق بإطلالة مثيرة للإعجاب.. شاهد

بعد منعه من دخول المستشفى.. تصرف رومانسي من زوج لدعم زوجته المصابة بالسرطان

بـ شعر مبلل.. سوسن بدر تشعل السوشيال ميديا بصورة غريبة