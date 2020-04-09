فولكس فاجن تعيد إطلاق سيارات samba من جديد

تنوى فولكس فاجن إطلاق نسخة جديدة من سيارات T1 Samba المعروف عنها بحبيبة الملايين بسبب بسطاتها منذ انطلاقها.

ووفقا لما نشرته فولكس فاجن فأن السيارة ستحافظ على تصميمها المعروف الكلاسيكي مع بعض التعديلات البسيطة.





كما انها ستزود بفتحة سقف واسعة تمنح الركاب الشعور المميز، وتتمتع السيارة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ8 ركاب ومزودة بعدادات سرعة إلكترونية تحمل تصميم عدادت السرعة في السيارات.





تعمل السيارة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة وتمكنها من الوصول إلى سرعة 130 كم في الساعة كما ستزود ببطاريات تكفيها لقطع مسافة 200 كلم بالشحنة الواحدة.





يذكر أن ابتكرت شركة فولكس فاجن الألمانية، جناح العرض المخصص لسياراتها على الإنترنت.

ويستطيع الزوار تجربة جميع طرازات فولكس واجن الجديدة لمدة أسبوعين على مدار الساعة من منازلهم.





وتقدم الجولة بتقنية 360 درجة، وتوفر للزوار تجربة رقمية تفاعلية متكاملة، حيث يمكنهم التجول في أرجاء الجناح، ومشاهدة السيارات من جميع الجوانب، وكذلك تغيير الألوان وتغيير تصميم العجلات عبر وظائف سهلة الاستخدام.