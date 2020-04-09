AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري يعلق على توجيه الرئيس السيسي بتوزيع كمامات على العمال

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:18 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي قائد حقيقي؛ مرددا: « من البداية كنا عارفين مين هو السيسي الذي كان بيحمي البلد وقتما كان رئيسا للمخابرات الحربية». 

وأضاف خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، :« الرئيس السيسي من البداية مواقفه قوية تجاه انقاذ البلد، يرسل رسائل محددة وواضحة وبيزل يتفد العمال في الشوارع»؛ لافتا أن الرئيس السيسي زار احد المواقع الانشائية وتفاجأ أن العمال لا يرتدون كمامات للوقاية من فيروس كورونا.

وأثنى على موقف الرئيس السيسي من العمال المصريين والذي يأمر بان توفر لهم سبل الامان الشخصي»؛ منوها أن مواقف الرئيس السيسي جعلت الأمل يدب في صدور الشعب المصري.

وعرض بكري مقطع فيديو للرئيس خلال تفقده احد المشاريع في مدينة مصر الجديدة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف دور السيسي في عودة المختطفين في اليمن

لا يهرب من الميدان.. بكري: الرئيس السيسي مقاتل يدرك حجم المخاطر ويواجهها.. فيديو

رواد التواصل الاجتماعي يشيدون برد فعل الرئيس تجاه العاملين بسبب الكمامات

ترشيحاتنا

علاج لـ كورونا.. عينات آفيجان وصلت مصر والتواصل مع الصين للتصنيع

مواجهة كورونا.. الحكومة تكشف سبب تقليص حظر التجول ساعة

الناس هتاكل منين.. السيسي ينفعل على مسئول أحد المشروعات القومية بسبب الكمامات.. فيديو

تسبب أمراضًا كثيرة.. هانى الناظر يحذر من تناول هذه الوجبة حاليًا

إثيوبيا والسودان يتأهبان للحرب.. حشود عسكرية على الحدود الشرقية.. وتوغل إثيوبي في الفشقة

من 30 إلى 50 % .. أهلى جدة السعودي يستقر على خفض مرتبات لاعبيه بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المكشوف.. شيرين رضا تتألق بإطلالة مثيرة للإعجاب.. شاهد

لوقف عدوي كورونا.. ابتعد عن شراء هذا النوع من المكسرات

بعد منعه من دخول المستشفى.. تصرف رومانسي من زوج لدعم زوجته المصابة بالسرطان