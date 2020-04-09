مصطفى بكري يعلق على توجيه الرئيس السيسي بتوزيع كمامات على العمال

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي قائد حقيقي؛ مرددا: « من البداية كنا عارفين مين هو السيسي الذي كان بيحمي البلد وقتما كان رئيسا للمخابرات الحربية».





وأضاف خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، :« الرئيس السيسي من البداية مواقفه قوية تجاه انقاذ البلد، يرسل رسائل محددة وواضحة وبيزل يتفد العمال في الشوارع»؛ لافتا أن الرئيس السيسي زار احد المواقع الانشائية وتفاجأ أن العمال لا يرتدون كمامات للوقاية من فيروس كورونا.





وأثنى على موقف الرئيس السيسي من العمال المصريين والذي يأمر بان توفر لهم سبل الامان الشخصي»؛ منوها أن مواقف الرئيس السيسي جعلت الأمل يدب في صدور الشعب المصري.





وعرض بكري مقطع فيديو للرئيس خلال تفقده احد المشاريع في مدينة مصر الجديدة.