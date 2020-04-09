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وزير التموين: لجان الأقماح لا تخضع لحظر التجوال

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:21 م
وزير التموين
وزير التموين
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عبد الخالق صلاح
طمأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، المواطنين بتوافر السلع الغذائية، موضحا أن لجان الاقماح أثناء الموسم لا تخضع للحظر الخاص بحركة المواطنين. 

وأضاف "علي المصيلحي" خلال مؤتمر صحفي، ان هيئة سلامة الغذاء هي المسئولة عن درجة الأقماح، مؤكدا أنه يتم مصادرة الأقماح المخلوطة والمستوردة بغرامة تصل الي ضعف القيمة. 

واوضح وزير التموين، أن موسم الأقماح مهم وهناك لجنة عليا تتابع بشكل يومي ونستهدف 3.6 مليون طن من القمح هذا العام وربما يزيد ولدينا سعة تخزينية 3.9 مليون طن قمح.

واشار الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير جميع السلع للمواطنين ودعم الفلاح، موضحًا أن توفير السلع واستعداد الوزارة لـ شهر رمضان المبارك، وأن أسعار القمح انخفضت عالميا.

وشد ووزير التموين والتجارة الداخلية على أن الوزارة حددت سعر إردب القمح هذا العام ليكون 700 جنيه، وأن الدولة تستهدف تجميع 3.6 مليون طن قمح هذا العام ونسعى للزيادة .


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