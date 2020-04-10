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برلمان

برلماني يعلق على إجراء الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب الدكتور محمد بدراوى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن فيروس كورونا أصبح وباء عالمى ، الأمر الذى جعل العالم يواجه موقف إنسانى فى ظل عدم وجود لقاح أو مصل ، وهو ما يفتح الباب أمام طول مدة انتشار هذا الفيروس.

وأشار بدرواى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الفيروس القاتل مرتبط بالتباعد الإجتماعى ، الأمر الذى يؤدى إلى توقف الحركة وتعطل العمل وعجلة الانتاج ، مؤكدا أن العالم أصبح يتحدث الان عن نسبة كساد فى الأسواق ونمو اقتصادى سلبى ، يختلف من دولة لاخرى.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إجراءت الحكومة لمواجهة فيروس كورونا جيدة من حيث تطبيق قرار الحظر الجزئى والذى يعتبر أفضل من الحظر الكامل ، مشيرا إلى أن الحكومة مسيرطة على الوضع وتقوم بدورها على أكمل وجه.

وتابع: نتمنى أن تصبح أعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر كما هى بنفس المستوى ، أو أن تقل حتى تكون القيود المفروضة على الشعب اكثر وطأة من حيث حظر التجوال ووقف التجمعات.
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