غالية بن علي تطل على جمهورها في بث مباشر.. تفاصيل

حرصا منها على دعم الحجر الصحي، تقدم الفنانة غالية بن علي، حفلين موسيقيين عبر الإنترنت، الأول فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، والحفل الثانى الساعة 10 مساء عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.





تحدثت المطربة التونسية غالية بن على عن تفاصيل أغنيتها الجديدة التى ستغنيها لمصر فى الفترة المقبلة، موضحة أنها من كلمات منتصر حجازى، وستكون ممزوجة بإيقاعات المهرجانات.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى أحمد مجدى فى برنامج "فنجان قهوة" على قناة "صدى البلد"، أن قصيدتها عن أم الدنيا ستكون باللهجة المصرية.





وذكرت غالية بن على، أنها فى البداية كانت تغنى بدون احتراف وكان طابع الأغانى العربية باللغة الفصحى يستهوى كل من يستمع إليها.