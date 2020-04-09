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محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 3 حالات تعد بناء مخالف وبدون ترخيص

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:20 م
إزالة 3 حالات تعدى
إزالة 3 حالات تعدى بناء مخالف وبدون ترخيص
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شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لإزالة أى تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى حفاظًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بالتعديات والمخالفين بتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وقد كشف اللواء أشرف عطية عن إزالة 3 حالات تعد بناء مخالف وبدون ترخيص بقرية الغنيمية التابعة للرمادى بحرى بمركز إدفو بمساحة إجمالية 335 م2، وذلك بجانب إزالة تعديات على أراضى زراعية بقرية الطوناب بمساحة  320 م2، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات بناء مخالف أيضًا بقرية بنبان بمركز دراو على مساحة 1850 م2.

وشدد محافظ أسوان بأنه طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم تحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ. 

وأضاف المحافظ بأنه سيتم التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع كل من يستغل  الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى تقوم بها أجهزة المحافظة في إرتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى.

واقرأ أيضًا:

تنفيذ 41 قرار إزالة تعديات في إدفو على مساحة 122 ألفا و419 مترا.. صور
https://www.elbalad.news/4159860
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 3 حالات تعد بناء مخالف وبدون ترخيص
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 3 حالات تعد بناء مخالف وبدون ترخيص
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