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برلمان

نائب: إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا حاسمة ومنطقية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب فتحى الشرقاوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا حاسمة ومنطقية وعملية على أرض الواقع، وكانت على مستوى عالى من الدراسة.

وأضاف الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الكارثة تتمثل فى أن الشعب سيكون غير ملتزم بقرارات الحكومة، خاصه فى ظل تكدس المواطنين فى المناطق الشعبية والتجمعات بدون أى مبرر، حيث يتجمعون فى مكان بعيد عن نظر الحكومة.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: المطلوب من كل فرد أن يتحمل المسئولية المجتمعية للحفاظ على صحته ، قائلا: " الواحد مش هيتصاب بس لكن هيعدى غيره ، وكل شخص لابد أن يلتزم بالإجراءات الصحية من حيث التطهير والتعقيم وعدم التواجد فى التجمعات.
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