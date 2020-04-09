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حوادث

السيطرة على حريق في مصنع إسفنج في سوهاج.. صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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خالد رياض

نشب حريق ضخم في مصنع للاسفنج بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر بسوهاج، والتهمت النيران محتويات المصنع بالكامل.


قوات الحماية المدنية  انتقلت الي مكان الواقعة، وتمت السيطرة علي الحريق، ورجحت المعاينة ان يكون سبب الحريق ماس كهربائي، والخسائر المبدئية تقدر بـ 15 مليون جنيه.


كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، تلقي بلاغا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية، ومأمور وضباط قسم شرطة حي الكوثر، وتم اخماد النيران، وتبين من المعاينة ان سبب الحريق ماس كهربائي، ورجحت المعاينة أن تكون الخسائر المبدئية للحريق 15 مليون جنيه.


وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

السيطرة على حريق في مصنع إسفنج في سوهاج.. صور
السيطرة على حريق في مصنع إسفنج في سوهاج.. صور
السيطرة على حريق في مصنع إسفنج في سوهاج.. صور
السيطرة على حريق في مصنع إسفنج في سوهاج.. صور
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