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رياضة

مفاجأة بـ صندوق دعم لاعبي مسابقات المظاليم الذي أعلنت عنه الجبلاية

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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يسري غازي
فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صندوق دعم لاعبي مسابقات المظاليم الذى أعلن عنه مسئولو الجبلاية فى ظل أزمة الزمالك المالية التى يقع تحت براثنها لاعبو الأندية فى الوقت الراهن.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

قال المصدر إنه سبق وأن أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في عبر إنشاء صندوق دعم لهذا الغرض مع تخصيص رقم الحساب البنكي الداعم له أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة من أندية المظاليم.

أضاف: صندوق دعم لاعبي المظاليم لم يستقبل جنيها واحدا حتى هذه اللحظة وكان من المفترض أن يتلقى دعما ماليا من قبل وزارة الشباب والرياضة إلى جانب أندية الدورى الممتاز لصالح لاعبى فرق المظاليم للتخفيف عن كاهلهم الأعباء الحياتية التى يواجهونها فى ظل تعليق النشاط الرياضى باعتباره مصدر الرزق الوحيد لهم.

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن عن تقديم دعم مالى للاعبى الأقسام الأدنى فى مختلف الأندية المشاركة ضمن منافسات الدوريات المحلية الإسبانية يقدر بـ 3 ملايين يورو.
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