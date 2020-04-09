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تعديات كورونا.. 200 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في قنا.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:14 م
التعدي على أراضي
التعدي على أراضي الدولة
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هاني حسين
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن هناك 203 حالات تعدٍ على أراضي الدولة  وتمت إزالة 90 % من تلك الحالات.


وأضاف الداودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " إكسترا نيوز": "يتم مصادرة المعدات المتواجدة مع المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة".


وتابع: "هناك العديد من المواطنين تصالحوا مع الدولة في الأراضي التي تم التعدي عليها ولكننا نتابع المخالفين بشكل دائم لتطبيق القانون".


وأردف: "هناك من يستغل ظروف الدولة ويتعدى على أراضي الدولة، ولكننا نتخذ الإجراءات القانونية حيالهم ولا تهاون مع المخالفين ".


واستطرد: "الوضع مطمئن في محافظة قنا ونتخذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".

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