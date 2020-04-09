تعديات كورونا.. 200 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في قنا.. فيديو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن هناك 203 حالات تعدٍ على أراضي الدولة وتمت إزالة 90 % من تلك الحالات.









وأضاف الداودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " إكسترا نيوز": "يتم مصادرة المعدات المتواجدة مع المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة".









وتابع: " هناك العديد من المواطنين تصالحوا مع الدولة في الأراضي التي تم التعدي عليها ولكننا نتابع المخالفين بشكل دائم لتطبيق القانون".









وأردف: " هناك من يستغل ظروف الدولة ويتعدى على أراضي الدولة، ولكننا نتخذ الإجراءات القانونية حيالهم ولا تهاون مع المخالفين ".









واستطرد: "الوضع مطمئن في محافظة قنا ونتخذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".



