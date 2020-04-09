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حوادث

السيطرة على حريق بمخزن تنر بمنيا القمح

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة علي حريق نشب بمخزن تنر بقرية كفر شلشلمون دائرة مركز منيا القمح فى محافظة الشرقية، وجار تحرير محضر بالواقعة.


ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتم إخطار النيابة العامة بمنيا القمح.


كان اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمخزن تنر بقرية كفر شلشلمون دائرة المركز.


ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتوجهت سيارات الإسعاف لموقع الحريق تحسبا لوقوع ضحايا وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده.

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