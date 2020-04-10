الذهب المنثور يعانق أيادي الفلاحين.. محصول قمح مبشر بالخير بالإسماعيلية



يقول المهندس سيد خليل، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن مديرية الزراعة بالمحافظة، تتابع من خلال ادارة الإرشاد الزراعي والمكافحة زراعة محصول القمح ن بداية تجهيز الأرض وإعطاء المزارع التقاوي العالية الإنتاجية المعتمدة والمقاومة للأمراض والملوحة والجفاف حتى حصاد المحصول وتوريده.



وتعمل الزراعة على إقامة حقول إرشادية للمزارعين لتوعية المزارعين وإرشادهم باتباع أفضل أساليب الزراعة للوصول إلى أعلى انتاجية وجودة.



ومحصول القمح من الزراعات التعاقدية ويعتبر أكبر محصول استراتيجي شتوي ويزرع في منتصف شهر نوفمبر وهذا العام حددت وزارة التموين والزراعة حددت سعر شراء محصول القمح من المزارعين بسعر 700 جنية للاردب الذي يزن 150 كيلو جرام وهذا السعر مجزي ويساعد الفلاح علي زراعته



واعلنت الحكومه المصريه عن أسعار توريد اردب القمح لعام ٢٠٢٠، درجة نظافه ٢٣.٥ قيراط سعر ٧٠٠جنيه، ٢٣قيراط سعر ٦٨٥ جنيها، ٢٢.٥قيراط سعر ٦٧٠جنيها يبدأ التوريد ابتداء من ١٥ أبريل وحتى ١٥ يوليو.

يعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل الزراعية والتي يحرص المزارع الإسمعلاوي على زراعتها، و يستقطع جزءا من أرضه له، في محاولة منه لتحقيق الاكتفاء الذاتي لأسرته.يقول طه عوض، مزارع ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية، والمهمة لمزارعي منطقة شرق القناة، وأن المزارع يحرض على زراعته حتي لو ليزرع مانجا او محاصيل أخري لتحقيق الاكتفاء الذاتي له ولأسرته.ويضيف عوض، يوجد بكل قرية مطاحن اهلية لطحن القمح لانتاج الخبز الفلاحي ويطلق عليه العيش المرحرح.يقول محمد فؤاد مدير إدارة المكافحة بزراعة القنطرة شرق، تقدر المساحة المنزرعة من القمح بمدينة الإسماعيلية حوالي 40 ألف فدان قمح ويصل إنتاجها إلى 90 ألف طن ويوجد بها صوامع في القنطرة شرق بسعة تخزين 60 ألف طن وصوامع بالمنطقة الصناعية التابعة لمركز أبو صوير ويتم حصاد القمح في منتصف شهر أبريل الجاري.ووصف أحمد حسن مزارع، موسم حصاد القمح لهذا العام بالمبشر بالخير، مؤكدا أن محافظة الإسماعيلية، كانت خالية من أخطر مرض يصيب القمح وهو مرض الصدأ الأصفر، كما أثرت الظروف المناخية بالايجاب في محصول القمح، وتوقع ان يكون الإنتاج أعلى من انتاج العام الماضي.