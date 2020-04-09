حدوتة مصرية.. مزاد الخير ينقذ المحتاجين والعمالة المؤقتة في الدقهلية

أقدم عدد من شباب قرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة بالدقهلية على عمل مميز وخيرى تحت شعار" مزاد الخير لجمع مليون جنيه اون لاين " لجمع مليون جنيه لمساعدة ألف أسرة من عمال اليومية ومتضررى كورونا.





قام الشباب بالحث وتشجيع المتبرعين من خلال مبادرة بالبث المباشر على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " لتخفيف العبء على العمالة المؤقتة بسبب فيروس كورونا الذى أدى لجلوسهم دون عمل كما هدفت المبادرة إلى مساعدة المحتاجين أطلقوا عليها " مزاد الخير " لجمع مليون جنيه.





أكد أحمد الباشا صاحب المبادرة: "أن المبادرة حققت هدفا إنسانيا وتخطينا المليون جنيه، وتبرع العشرات من أهل الخير سواء نقدا أو عينيا خاصة بالطعام واحتياجات شهر رمضان الكريم فى كراتين خاصة تم توزيعها مشيدا بأبناء قرية العزيزة وموقفهم النبيل وحماسهم الذى أنجح المبادرة".





تعاون أهالي القرية وحماسهم هو ما أنجح المبادرة التي بدأت بكفالة 100 أسرة شهريا ثم تطورت بالتنسيق مع لجنة أهلية.





وأوضح محمد سيد أحد أبناء القرية: أن المبادرة كان هدفها خبرة وانسانى من أجل هؤلاء الذين لا يعملون والمحتاجين خاصة أننا على أبواب شهر رمضان الكريم ويكفى ما فعله فيروس كورونا من أزمات للعمال ماديا ونفسيا للجميع ونثق فى الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذه الأزمة".



