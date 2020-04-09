بعد مستشفى الزيتون ومعهد القلب.. كيف يمكن وقف تفشي كورونا بين الاطقم الطبية

قالت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، ان تفشي فيروس كورونا المستجد بين الاطقم الطبيه، اصبح ظاهره لا تتوقف في جميع المنشآت الطبية.





وأكدت غالب، في تصريحات لصدي البلد، انه يجب توفير مهمات الوقايه عاليه الجوده لكل الاطقم الطبيه وبجيمع الاقسام والمستشفيات، من كمامات n 95 وجونتيات وأقنعة وقايه ومرايل ونظارات.





واوضحت نقيب أطباء القاهره، انه لن ننتظر حتي يصاب خط الدفاع الاول ضد وباء فيروس كورونا، ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقايه من الأجهزة المعنية.



