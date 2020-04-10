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جامعة عين شمس تواكب سير العملية التعليمية بأحدث الطرق.. إتاحة الاستعلام عن فيروس كورونا بمستشفياتها...عميد تربية نوعية: رفع أكثر من 98% من المحاضرات إلكترونيا للطلاب

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
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_عميد تربية نوعية : رفع أكثر من 98% من المحاضرات إلكترونيا للطلاب


في ظل تعطيل الدراسة بالشكل التقليدي والتحول الي التعلم عن بعد لم تكتفي جامعة عين شمس عند هذا الحد ولكن افتتحت المعهد الدولي للتعلم عن بعد في إطار الجهود المستدامة لجامعة عين شمس لتطوير العملية التعليمية والابتكار؛ لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي.


قالت الدكتورة منى عبد العال مدير ادارة تطوير التعليم والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للتعلم عن بعد بجامعة عين شمس انه جاءت فكرة المعهد من خلال مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي وسيتم تفعيل المعهد الدولي للتعلم عن بعد يوم 7 أبريل وبيدأ بدورات تدريبة لأعضاء هئية التدريس اضافة الي انه سوف يكون مادة أساسية للطلاب ايضا لتفعيل سير العملية التعليمية عن بعد بشكل مستمر مشيرا إلى أن التعليم عن بعد له عدة مميزات منها استخدام التكنولوجيا والاتصالات وهي لغة العصر .


وأشارت خلال تصريحاتها لـ "صدى البلد" إلى أن المعهد يهدف، إلى إقامة شراكة مستدامة لمؤسسات التعليم العالي لتعزيز جودة التعليم والابتكار في التعليم والتعلم استنادا لمعايير الجودة الدولية من خلال بناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.


وأكدت أن المعهد يقدم عبر منصته الإلكترونية، حزمة من البرامج والمقررات والدورات التدريبية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجامعات الشريكة وتحت إشراف فريق من خبراء التعليم الالكتروني الدوليين.


قالت  مدير إدارة تطوير التعليم والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للتعلم عن بعد بجامعة عين شمس ان الكليات قامت برفع 5881 مقررا يمثلون 95%، من اجمالي مقرارات الفصل الدراسي الثاني منوه ان عدد المحاضرات المسجلة 15558 محاضرة وعدد المحاضرات التفاعلية المباشرة 1155 محاضرة اي نسبة التفاعل في الجامعة تتخطي 72%.

جدير بالذكر جامعة عين شمس أصدرت بيانا رسميا أعلنت أنه تم اليوم الخميس، افتتاح المعهد الدولي للتعلم عن بُعد برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في إطار الجهود المستدامة لجامعة عين شمس لتطوير العملية التعليمية والابتكار؛ لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي.

وقالت جامعة عين شمس، في بيانها، "سيتم عرض الافتتاح في بث مباشر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من خلال الرابط التالي: https://iioe.ichei.org/live/co-launch ،  بالتعاون مع المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية منظمة اليونسكو UNESCO-ICHEI وشركائنا من مؤسسات التعليم العالي في قارتي أفريقيا وآسيا".

قال الدكتور أيمن فريد نائب مدير استديو التصميم الدولي المصري بكلية الهندسة جامعة عين شمس، انتهت الجلسة الرابعة  لاستديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بمشاركة ثلاث قارات تمثل جامعة عين شمس من مصر، جامعة هوازنج للزراعة من الصين وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية ويعد الأول من نوعه عالميا.

وأضاف لـ صدي البلد أن المخطط الاستراتيجي الرئيسي لتطوير مدينة ووهان سوف يعرض كاستجابة لتبعيات تأثير فيروس كورونا علي نشاط المدينة المستجد والذي يتتطلب وجهة نظر جديدة في التصميم العمراني والتخطيط للمدن لتفادي الاحداث المشابهه مستقبلا ومن المتوقع ان تنتهي الجلسة غدا بمناقشة المخطط الاستراتيجي تمهيدا  لبدء اعمال المخططات التفصيلية والمشروعات المقترحة داخل المدينة لعرضها مرة اخري في الجلسات القادمة تمهيدا لعرضها علي المسئولين في الصين لتنفيذ هذا المشروع .


وأشار الدكتور ايمن فريد انه انتهت الجلسة الرابعة اول امس بتقسيم مهام تطوير مدينة ووهان الجديدة علي الثلاث الجامعات وتنحصر طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس في تصميم المباني والمستشفيات وفنادق ومدارس وجامعات، منوها أن كل ما يخص العمران سوف يصممه طلاب كلية الهندسة، منوها ان الاستديو الامريكي يركز علي تنسيق الموقع العام والعناصر الحاضرية والتعامل مع المياه والتعامل مع الاماكن الترفهية واما عن الاستديو الصيني يقوم بالتنسيق الدقيق المرتبط بمناطق المياه منوها ان مدينة ووهان بها جزء كبير من المياه فهم المسؤلين عن المسارات المائية وقنوات الحركة لانهم يمتازون بالزراعة .

وأكد فريد انه انضم الي الجلسة الرابعة اول أمس اكثر من 70 فرد بين طالب وأستاذ مضيفا لأول مرة يجتمع هذا العدد بحضور الدكتور ياسر منصور رئيس قسم الهندسة المعمارية السابق والدكتور أحمد خال منسق استديو التصميم الدولي ويمكنك من خلال هذا الفيديو مشاهدة الجلسة اضغط هنا.


الجدير بالذكر أن استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس صمم مشروعا يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا  المستجد  بالمدينة و كيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة ، حيث أن طلاب هندسة عين شمس قاموا بعمل تصميم يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة  احتواء المشكلات الكبرى و الطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة على مستوى المدينة من خلال معايير خاصة للتصميم المعماري وحيث إن مدينة ووهان غير مؤهلة ويوجد بها تكدس مروري عال وكثافة سكانية كبيرة منوها بأن التصميم يجعل المدينة أكثر أمانا.


وأوضح الدكتور أيمن فريد، أن عدد الطلاب الذين يقومون بالتصميم 30 من مصر و20 أمريكيا و30 صينيا ويتم اختيار الطلاب بطريقة عملية شديدة التعقيد ولابد من اجتياز عدة اختبارات لكي ينضموا إلى الفريق، مؤكدًا أن مشروع استوديو التصميم يعد الأول من نوعه وأسسه الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة الأسبق  ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الحالي.


تقدم مستشفيات عين شمس الجامعية خدمة الاستعلام المجانية عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وذلك على الرقم التالي:
0105 013 6024، يأتي ذلك في إطار جهود مستشفيات جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا.


وتتيح الخدمة المجانية الحصول على معلومات عن الفيروس أو الاستفسار في حالة الاشتباه في وجود أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بالكورونا
و الخدمة متاحة يوميًا من الساعة ٩ صباحا و حتى ٢ ظهرا .


قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية  جامعة عين شمس، إنه بناء على توجيهات رئيس الجامعة، تم التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا، إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.

وأضاف السيد ، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه  تم رفع أكثر 98% من المحاضرات عن طريق اونلاين منوها الى انه  يتابع يوميا سير العملية التعليمية عن بعد، مشيرا الى أن الكلية تسعى دائما للحفاظ على سلامة الطالب، وأنه يتم رفع المحاضرات عن طريق الموقع الرسمي للكلية بوسائل الاتصال الاجتماعي وتم التبليغ بها جميعا للطلاب حرصا علي مصلحتهم الدراسية .


وأوضح عميد تربية نوعية  أنه يتم تسجيل المحاضرات بشكل يومي للطلاب ومتابعتهم بعد تعليق الدراسة مرة أخرى من خلال الموقع الرسمي للكلية تحت إشراف وحدة الخدمات التكنولوجية الخاصة بالكلية وسوف يتلقون محاضراتهم من خلال الموقع الرسمي للكلية وعبر قناة يوتيوب الخاصة بالكلية.
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