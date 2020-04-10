جامعة عين شمس تواكب سير العملية التعليمية بأحدث الطرق.. إتاحة الاستعلام عن فيروس كورونا بمستشفياتها...عميد تربية نوعية: رفع أكثر من 98% من المحاضرات إلكترونيا للطلاب

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في ظل تعطيل الدراسة بالشكل التقليدي والتحول الي التعلم عن بعد لم تكتفي جامعة عين شمس عند هذا الحد ولكن افتتحت المعهد الدولي للتعلم عن بعد في إطار الجهود المستدامة لجامعة عين شمس لتطوير العملية التعليمية والابتكار؛ لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي.









قالت الدكتورة منى عبد العال مدير ادارة تطوير التعليم والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للتعلم عن بعد بجامعة عين شمس انه جاءت فكرة المعهد من خلال مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي وسيتم تفعيل المعهد الدولي للتعلم عن بعد يوم 7 أبريل وبيدأ بدورات تدريبة لأعضاء هئية التدريس اضافة الي انه سوف يكون مادة أساسية للطلاب ايضا لتفعيل سير العملية التعليمية عن بعد بشكل مستمر مشيرا إلى أن التعليم عن بعد له عدة مميزات منها استخدام التكنولوجيا والاتصالات وهي لغة العصر .







