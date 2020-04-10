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اقتصاد

قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة مساء اليوم.. تعرف عليها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع خدمة مياه الشرب بأحياء (جنوب الجيزة_ الطالبية_ العمرانية _ الهرم _ بولاق الدكرور) من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10/4/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت التالى له. 

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا لقيامها بلأعمال الصيانة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة.
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