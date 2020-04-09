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محافظ المنيا: إزالة 161 تعديا على الأراضي وتحرير 242 محضرا.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي وتعليمات رئيس مجلس الوزراء يتم تنظيم  حملات لرصد التعديات على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة والقيام بحملات الإزالة الفورية.

وأضاف  القاضي في مداخلة هاتفية في برنامج " مال وأعمال " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، :" حتى الان تم إزالة 161 حالة تعد بـ 15985 فدانا و245 حالة تعد بالزراعة في الأراضي الصحراوية.

وتابع:"  تم استردادها ألف فدان من الأراضي الصحراوية التي تم التعدي عليها".

وأكمل محافظ المنيا:" تم تحرير  242 محضر تعد وتم احالتها إلى النيابة العسكرية على الفور".

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