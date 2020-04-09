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محافظات

كميات تكفي لـ٣ أشهر.. تسليم ١٧ ألف مريض حصة العلاج بمنازلهم بالشرقية

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه قامت لجان الصيادلة المشكلة بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، بصرف علاج الأمراض المزمنة بالقرارات الوزارية لعدد ١٧٦٣٠ مريضا خلال شهر مارس، بكميات تكفي ٣ أشهر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم توفير الكميات اللازمة من الأدوية، وحصر المرضي الذين يعانوا من الأمراض المزمنة، وصادر لهم قرارات وزارية للعلاج علي نفقة الدولة، وتم تحديد وسيلة الإتصال بهم، وتحضير الأصناف الخاصة بكل مريض مع إرفاق بيان موضح به إرشادات الإستخدام، وتم توزعها علي المرضي بمحل إقامتهم، بمشاركة صيادلة الإدارات، والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية ومشاركة المجتمع المدني، وفقًا لجدول زمني.

وأشار "مسعود" إلى أنه تم صرف حصة الألبان لعدد ١٤٩٤٤ طفلا بالمحافظة خلال اسبوعين، وبكميات تكفي لـ٣ أشهر، حيث قامت لجان الصيادلة المشكلة بجميع مستشفيات الصحة والوحدات الصحية بالمحافظة، بتوفير الكميات اللازمة من ألبان الأطفال، وتسليمها من خلال ٨٣ منفذا، وتم التسليم علي مرحلتان الأولي لعدد ٧٣٨٣ طفلا بنسبة تحقيق المستهدف بلغت ٧٥%، والمرحلة الثانية لعدد ٧٥٦١ طفلا بنسبة تحقيق المستهدف بلغت ٨٩.٥%.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل وللجهود المبذولة حفاظًا علي صحة وسلامة المرضي بالمحافظة.

كميات تكفي لـ٣ أشهر.. تسليم ١٧ ألف مريض حصة العلاج بمنازلهم بالشرقية
كميات تكفي لـ٣ أشهر.. تسليم ١٧ ألف مريض حصة العلاج بمنازلهم بالشرقية
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