لحصار كورونا والقضاء عليه.. دولة أوروبية تعلن فحص كل أفراد الشعب

قال وزير خارجية استونيا أورماس رينسالو، اليوم الخميس إن السلطات في بلاده تخطط لاختبار كامل البلاد بحثا عن حالات اصابة جديدة بالفيروس المستجد كوفيد 19، بدءا من الأشخاص الذين يعيشون في جزيرة ساريما الأكثر تضررا.





وقال رينسالو وفقا لتدوينة كتبها على صفحته على فيسبوك "قررنا، في الحكومة، تنظيم اختبار جماعي للفيروس، وسيتم إجراء أول اختبار جماعي إلى جانب البحث العلمي في ساريما، وبناءً على نتائجه، سيبدأ الاختبار الشامل بدراسات في جميع أنحاء البلاد"





وحاليًا، يتم إعطاء الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة للاختبار.





والأطباء، ورجال الشرطة، ورجال الإنقاذ، والأخصائيين الاجتماعيين وأولئك الذين تظهر عليهم أعراض المرض يتم توجيههم للفحص. منذ 31 يناير ، وقد تم إجراء أكثر من 26000 اختبار في إستونيا.





ووفقًا لوزارة الصحة في الدولة، بلغ عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ 19 COVID 207 أشخاص، منهم 37 بالمائة - أو 446 شخصًا - في جزيرة ساريما وحدهم.





وفي 12 مارس، أعلنت الحكومة الإستونية حالة الطوارئ حتى 1 مايو.



