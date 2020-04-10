محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات التطهير بشركة المياه .. ويشدد على الالتزام بتعليمات الرئيس بتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ أسيوط:

استكمال أعمال التطهير والتعقيم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة

خضوع جميع المشاركين في الحملة لقياس درجات الحرارة والتعقيم بالكحول

تطهير موقف سيارات نزلة عبد اللاه بحي شرق وتعقيم السيارات والميكروباصات





















شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الخميس ، اصطفاف معدات التطهير للمراكز والأحياء ومديريات الخدمات لاستكمال حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء وذلك ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشآت الحكومية والمنشآت العامة والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة والأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنين وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.









جاء ذلك بمشاركة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ورؤساء قطاعات وإدارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وإدارة مكافحة العدوى والأمراض المعدية بمديرية الصحة.









حيث بدأت الفعالية بالسلام الوطني ثم تفقد المحافظ ومرافقوه اصطفاف معدات وسيارات الجهات والقطاعات المشاركة في حملة التعقيم والتطهير وتفقد المحافظ معدات التطهير والرش وخزانات الكلور والمواد المطهرة والكحول والسيارات المشاركة في أعمال الرش والتطهير والتي ستنطلق لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة تحت إشراف نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد وبمشاركة كافة القطاعات ورؤساء المراكز والأحياء كما استمع إلى شرح من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لوظيفة وإعداد المعدات المشاركة وطريقة العمل بالتنسيق مع كافة الجهات كما خضع جميع المشاركين في الحملة لقياس درجات الحرارة والتعقيم بالكحول.









ووجه محافظ أسيوط رسالة الى كافة الجهات المشاركة والعاملين بها للالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والخاصة بتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته بالتعاون والتكاتف لإنجاز التكليفات والمهام بدقة وإتقان مشيدا بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أعمال التطهير والتعقيم فضلا عن دور وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ودعمها للمراكز والأحياء بالمعدات مشددا على استكمال أعمال التطهير بصفة مستمرة .









كما شهد المحافظ انطلاق فعاليات حملة تطهير موقف سيارات نزلة عبد اللاه بحي شرق وتعقيم السيارات والميكروباصات وسيارات السيرفيس والنقل الجماعي للركاب مناشدًا المواطنين والسائقين بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى ان وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية .









كما ناشد المحافظ المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه .