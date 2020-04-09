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اقتصاد

البورصة تربح 23.1 مليار جنيه في أسبوع

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10321 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 9.17% بينما سجل مؤشر EWI EGX70  4.55% صعودا مغلقا الفترة عند 1041 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 4.66% مسجلا مستوى 1,402.75 نقطة.


و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 6.6 %مغلقا عند 52.708,11 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 3.74 %مغلقا الفترة عند 1062 نقطة.


ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 23.1 مليار جنيه ليغلق تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع 4.38% مسجلا مستوى 551.5 مليار جنيه مقابل مستوى 528.4 مليار جنيه.


وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 13.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1465 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1043 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.


واستحوذت الأسهم على 32.47 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.53 % خلال الأسبوع.


سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.2 %و العرب على 6.9 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.


وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 663.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 122.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 


و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 64.9%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 26.4 %و سجل العرب 8.8 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 4253 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1297 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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