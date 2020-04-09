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مرأة

لتحمى نفسك من السرطان والسكتات القلبية .. 5 فحوصات عليك القيام بها

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:57 م
الفحص المبكر
الفحص المبكر
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لمياء الياسين

يساعد الفحص المنتظم في إنقاذ حياتك ووقف أمراض مثل السرطان والسكري وهشاشة العظام ويساعد الخضوع للفحوصات الطبية في الكشف عن الأمراض حتى قبل ظهور الأعراض.

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. فيما يلي قائمة بالفحوصات الصحية الهامة التي يجب أن تخضع لها كل امرأة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

 

 1. فحص الكولسترول

يقلل تلك الفحص خطر إصابتك بأمراض القلب أو السكتة الدماغية يجب أن تكون مستويات الكوليسترول الكلية الطبيعية بشكل مثالي أقل من 200 ملليجرام.

2. فحص ضغط الدم

 

يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية أخرى ، يجب فحصه كل عامين.

 

3. تصوير الثدي

 يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات التي لا تصيب الجلد ، وهو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تصيب البشر.

4. مسحة عنق الرحم

 عادةً ما يتم إجراء اختبار عنق الرحم جنبًا إلى جنب مع فحص الحوض وفي النساء فوق سن الثلاثين ، يمكن الجمع بين اختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، وهو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي يمكن أن تسبب سرطان عنق.

 

5. فحص كثافة العظام

يتم إجراء اختبار كثافة العظام للتحقق من هشاشة العظام  فإذا كان لديك خطر الإصابة بهشاشة العظام ، مثل الكسور أو انخفاض وزن الجسم ، فإن إجراء فحص لكثافة العظام يمكن أن يكون مفيدًا.


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