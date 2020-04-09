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أخبار البلد

قداس ونصب تذكارية لشهداء أحد السعف بطنطا في ذكراهم الثالثة

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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سامح سلام

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا اليوم الخميس صلاة القداس الإلهى بمبنى مطرانية طنطا فى التذكار الثالث لشهداء أحد الشعانين، بحضور أباء كاتدرائية مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار فقط .


وقال نيافة الأنبا بولا في كلمة له بمناسبة التذكار الثالث لاستشهاد أبناء الكنيسة في طنطا أثناء صلاة قداس أحد السعف، إنه في يوم 9 أبريل تذكار استشهاد الكنيسة في يوم احد السعف، لافتا إلى أن السيد المسيح قال لتلاميذه أنتم تحزنون والعالم يفرح ولكن حزنكم يتحول إلى فرح، وأنه بلا شك بالرجوع إلى الوراء 3 سنوات نجد أن ماحدث كان فاجعة فوق تخيل اى إنسان.


وأضاف الأنبا بولا، أنه بعد 3 سنوات يتحقق الوعد الإلهي بأن حزنكم سيتحول إلى فرح، موضحا أننا لن ننسى أبدا الشهداء الأبرار وأسرهم، ولكن الأفراح تعددت بإعادة بناء الكاتدرائية وتأسيسها أفضل مما كانت عليه، وكذلك أصبحت كاتدرائية الشهيد مارجرجس أصبحت مزار روحى لكل الأقباط في مصر وخارجها.


وتابع قائلا، إنه يقدم لكل أسر الشهداء وأبناء طنطا النصب التذكاري لشهداء طنطا والذى يضم كل الشهداء، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يكون جميع أسر الشهداء متواجدين اليوم ولكنها الظروف التى يشهدها العالم.


وطالب الأنبا بولا أسر الشهداء وكل الشعب أن يتذكروا العالم في هذه الضيقة التى يشهدها العالم للصلاة إلى الله حتى يرفع هذا الوباء، مؤكدا أنه عقب انتهاء هذه الأزمة سيقام احتفال كبير للنصب التذكارية للشهداء يشارك فيه كافة أسرهم وجموع الشعب القبطي.

 

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