بعد وفاة حماة عمرو الليثي.. أسرة معتز التوني ترد على صدى البلد بشأن الزحام في جنازة والدته

أصدرت عائلة ميرفت عبد الوهاب حماة الإعلامي عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني والمستشار محمد التوني بيانا صحفيا مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تشييع الجنازة صباح اليوم الخميس في مقابر العائلة بطريق الفيوم، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة والتزام من أسرة الراحلة بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وتم توزيع الكمامات والقفازات لكل المعزين إضافة إلى تعقيم السيارات التي وجدت في الجنازة.

كان موقع "صدى البلد" نشر عددا من الصور تؤكد وجود تكدس كبير أثناء تشييع الجنازة ظهر اليوم، وهو ما أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

