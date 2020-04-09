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فن

بعد وفاة حماة عمرو الليثي.. أسرة معتز التوني ترد على صدى البلد بشأن الزحام في جنازة والدته

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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محمد نبيل - محمد نحلة
أصدرت عائلة ميرفت عبد الوهاب حماة الإعلامي عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني والمستشار محمد التوني بيانا صحفيا مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تشييع الجنازة صباح اليوم الخميس في مقابر العائلة بطريق الفيوم، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة والتزام من أسرة الراحلة بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وتم توزيع الكمامات والقفازات لكل المعزين إضافة إلى تعقيم السيارات التي وجدت في الجنازة.

كان موقع "صدى البلد" نشر عددا من الصور تؤكد وجود تكدس كبير أثناء تشييع الجنازة ظهر اليوم، وهو ما أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن الجنازة حضرها عدد من الإعلاميين والفنانين منهم تامر أمين، مصطفى خاطر، هشام ماجد، أوس أوس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.
بعد وفاة حماة عمرو الليثي.. أسرة معتز التوني ترد على صدى البلد بشأن الزحام في جنازة والدته
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