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سيارات

عروض وصيانة مجانية لسيارات الأطباء والممرضين لمواجهة كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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أماني نوار

بعد إعلان منصور شيفروليه عن تقديم عروض صيانة للأطباء والممرضين بصورة مجانية في مصر  قررت شركة فيت اند فيكس المتخصصة في الصيانة ،واطارات السيارات تقديم عروض أيضا  للاطباء لمواجهة أزمة كورونا .

كما قدمت الشركة عروض مجانية تشمل الترصيص والزوايا والتزويد بالنتروجين بالإضافة إلى فك الإطارات وتغيير الزيت والفريون لطاقم الاطباء والصيادة والممرضين .

أما بالنسبة لباقي الخدمات فتشمل جميع خدمات الإطارات ، فحص مجاني للبطاريات ، ويطلب الفحص ثبوت كارنيه عضوية نقابة الاطباء وأكدت الشركة أن العرض مستمر حتى 15 إبريل .

اما بالنسبة لأسعار الخدمات فجاءات على النحو التالي:

شحن الفريون 300 جنيه

الترصيص 35 جينها للجنط العادي

45 جينها للجنط السوبر

ظبط الزوايا 100 ج أمامي

140 جنيها أمامي وخلفي للسيارات الاوروبية

الدفع الرباعي 120 جنيها أمامي فقط

190 جنيها امامي وخلفي

 

يذكر وزارة الصحة المصرية، أعلنت  ، تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع عن حالات الإصابة التي تم تسجيلها الثلاثاء وبلغت 128 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1560 حالة.

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