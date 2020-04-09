عروض وصيانة مجانية لسيارات الأطباء والممرضين لمواجهة كورونا

بعد إعلان منصور شيفروليه عن تقديم عروض صيانة للأطباء والممرضين بصورة مجانية في مصر قررت شركة فيت اند فيكس المتخصصة في الصيانة ،واطارات السيارات تقديم عروض أيضا للاطباء لمواجهة أزمة كورونا .
كما قدمت الشركة عروض مجانية تشمل الترصيص والزوايا والتزويد بالنتروجين بالإضافة إلى فك الإطارات وتغيير الزيت والفريون لطاقم الاطباء والصيادة والممرضين .
أما بالنسبة لباقي الخدمات فتشمل جميع خدمات الإطارات ، فحص مجاني للبطاريات ، ويطلب الفحص ثبوت كارنيه عضوية نقابة الاطباء وأكدت الشركة أن العرض مستمر حتى 15 إبريل .
اما بالنسبة
لأسعار الخدمات فجاءات على النحو التالي:
شحن الفريون
300 جنيه
الترصيص 35
جينها للجنط العادي
45 جينها للجنط
السوبر
ظبط الزوايا
100 ج أمامي
140 جنيها أمامي وخلفي للسيارات الاوروبية
الدفع الرباعي
120 جنيها أمامي فقط
190 جنيها امامي وخلفي
يذكر وزارة
الصحة المصرية، أعلنت ، تسجيل 110 حالة
إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع عن حالات الإصابة التي تم تسجيلها الثلاثاء
وبلغت 128 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1560 حالة.