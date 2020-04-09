إزالة 30 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في القليوبية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى بنطاق مدن المحافظة وأسفرت الحملات عن ازالة 30 حالة تعد على املاك الدولة والرى.





ففى مدينة القناطر الخيرية شنت الأجهزة التنفيذية بقيادة ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة أبو الغيط حيث تمت إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية أملاك دولة وأوقاف على مساحه 790 م إلى جانب إزالة فورية لحالة تعد على أملاك دولة على مساحة 80 م.





وقام حسام مصطفى رئيس الوحدة المحلية بسندبيس بإزالة وإيقاف 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمرانى بمساحة 900 م بقرية سندبيس وقرية قرنفيل حيث شدد رئيس المدينة على ضرورة اليقظة التامة وعدم السماح للمخالفين باستغلال تلك الفترة.





وفى مدينة الخانكة شنت الأجهزة التنفيذية حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى تم بناؤها بسرياقوس بواقع 5 حالات بمساحة 700 متر، منهم 2 مسلحات خرسانية، و3 منازل سويسي، وتم التنبيه على جميع المتعدين بعدم البناء مرة أخرى حيث إن التعدى بعد القانون 17 لسنة 2019 لا يجب فيه التصالح وعند البناء مرة أخرى سوف يتم إزالتها.





كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة حملة مكبرة تم خلالها تنفيذ 11 إزالة على التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الرى بنطاق حى شرق شبرا الخيمة.