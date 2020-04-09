قيمة مالية خرافية.. السعودية تكشف ناديها الجديد في الدوري الإنجليزي





وكانت بعض الأنباء ترددت عن شراء الصندوق أحد الأندية الإنجليزية، ذهبت التقارير وقتها إلى نادي مانشستر يونايتد، قبل أن تعلن صحيفة التيليجراف البريطانية قبل أسابيع قليلة، أن نادي نيو كاسل هو هدف صندوق الاستثمار السعودي.





ووفقًا لبعض التقارير الإنجليزية، فإن الصندوق السعودي قدم عرضًا بقيمة 340 مليون جنيه إسترليني لشراء النادي، وهو ما يضع إدارة النادي وملاكه أمام خيارًا وحيدًا أمام العرض الكبير الذي لا يقبل الرفض.





وأوضحت التقارير، أن المفاوضات ما زالت جارية في اللحظة الحالية بين الجانب السعودي والجانب الإنجليزي، لإنهاء الصفقة التي يرغب جماهير نادي نيو كاسل في إتمامها.





ويعاني الدوري الإنجليزي، من التوقف بداية من منتصف مارس الماضي، شأنه شأن دوريات العالم أجمع، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي قتل وأصاب ما يزيد عن مليون ونصف المليون شخص.

اقترب صندوق الاستثمار العام السعودي، من الحصول على جميع أسهم نادي نيو كاسل الإنجليزي، بعد تقديمه عرضا كبيرا لشراء النادي الإنجليزي.