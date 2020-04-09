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رياضة

مدير تعاقدات الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع جناح أيمن.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:57 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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عمرو ابوبكر
كشف أمير توفيق مدير تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة التعاقد مع ظهير أيمن جديد للقلعة الحمراء.

وقال أمير توفيق خلال مداخلة هاتفية مع أسامة حسني في فضائية الأهلي، إن كل ما يتردد على الساحة الإعلامية تكهنات ولا يوجد له أساس من الصحة.

وأضاف توفيق، أن الفترة الحالية ندرس مجموعة من اللاعبين لكن لم نستقر على لاعب وما يهمنا هو تخطي الأزمة الحالية والتوقف الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وتابع: الأهلي يملك لاعبين مميزين وفي الفترة الحالية نريد أن نركز على ما نملك ولا نريد مزايدات من بعض الأشخاص الذين يجتهدون في الأخبار المغلوطة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج إلى دعم صفوفه وبالأخص في الجناح الأيمن، بعد قرار رحيل أحمد فتحي نهاية هذا الموسم. 
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