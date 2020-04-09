إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ 5 أشهر

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 5 أشهر، في إطار جهود الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا COVID-19.





وقالت السكرتيرة الصحفية بمكتب رئاسة الوزراء، بيلين سيوم، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة سبق أن اتخذت عددا من الإجراءات لوقف تفشي فيروس كورونا، مثل وقف التجمعات الكبيرة والفعاليات الرياضية وإغلاق المدارس والحجر الإلزامي لمدة أربعة عشر يومًا لجميع المسافرين القادمين إلى إثيوبيا.





وأِشارت إلى وقف أكثر من 80 رحلة جوية لشركات الطيران الإثيوبي وإغلاق مؤقت للنوادي الليلية والحدود البرية.





واعترافًا بالصعوبات المالية العالمية التي خلقتها COVID19، اتخذت الحكومة أيضًا عددًا من الإجراءات المالية الرئيسية، تشمل بعض التدابير، الإعفاء الضريبي لاستيراد المواد والمعدات المتعلقة باحتواء فيروس كورونا.





وأضافت أن البنك التجاري الإثيوبي استفاد من سيولة 15 مليار بر للمصارف الخاصة لتمكينها من تخفيف أعباء الديون وقروض إضافية لعملائها المحتاجين.





وأبلغت إثيوبيا حتى الآن عن 55 حالة مؤكدة من الإصابة بـفيروس كورونا COVID19، مع وفاة شخصين وأربع حالات شفاء.





وأعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ لمدة 5 أشهر وفقًا للمادة 93 من الدستور بعد ارتفاع الإصابة بـ COVID 19.





وفقا لأحدث الأرقام من جامعة جونز هوبكنز ، تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون حالة من حالات فيروس كورونا على مستوى العالم.