أسماء أبو اليزيد تطرح رغم المسافة مع مسار إجباري.. فيديو

أعلنت أسماء أبو اليزيد عن طرح أغنية جديدة تحمل اسم "رغم المسافة"، بمشاركة فريق مسار إجباري لصالح شركة فودافون.

أغنية "رغم المسافة"، كلمات دعاء عبد الوهاب، وألحان هانى الدقاق.

يذكر أنه عًرض مؤخرا لأسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير‎ Jane The ‎Virgin‎







