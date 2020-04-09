رسميًا .. اعتماد 11 تعديلا في كرة القدم بسبب تفشي الكورونا

1- القائمان والعارضة من الممكن أن يكونوا مزيجا من الأشكال الهندسية الأربعة الرئيسية.

كشف المجلس الدولي لكرة القدم "ايفاب" سلسلة من التغييرات في قوانين كرة القدم ليتم العمل بها بداية من موسم 2020/2021، حيث جاء 11 تعديلًا، وسيتم اعتمادها بداية من 1 يونيو القادم في البطولات التي تأثرت بالكورونا.

2 - لا تمتد البطاقات الصفراء والإنذارات إلى الركلات الترجيح من علامة الجزاء.

3- إذا حصل المهاجم المتسلل على الكرة من المدافع نتيجة لمسة يد متعمدة من الأخير يعتبر متسللًا.

تفسير

المادة: لمسة اليد المتعمدة من المدافع تعتبر لعبة متعمدة في حالة التسلل. مع كون اللعبة المسموح بها قانون (على سبيل المثال باليد أو الرأس) تجعل المهاجم المستلل في وضعية عدم التسلل، فإن اللعبة "غير القانونية" لا بد أن يكون لها نتيجة مشابهة.

4- لمسة اليد "غير المتعمدة" للاعب المهاجم (أو زميله) لا تحتسب إلا إذا حدثت "مباشرة" قبل الهدف أو فرصة واضحة لتسجيل الأهداف

5- يمكن لحارس المرمى الحصول على بطاقة حمراء أو طرده بسبب لمس الكرة "بشكل غير قانوني" لمرة ثانية بعد إعادة استئناف المباراة (مثل ركلة المرمى أو الركلة الحرة وما إلى ذلك) حتى إذا كانت اللمسة بيد أو ذراع.

6- أي مخالفة (ليس فقط خطأ) التي "تتدخل في أو توقف هجمة واعدة" ينبغي أن ينتج عنها بطاقة صفراء.

7- اللاعب الذي لا يلتزم بمسافة 4 أمتار المطلوبة في كرة مسقطة يجب أن يحصل على بطاقة صفراء.

8- إذا سمح الحكم باستمرار اللعب أو سمح بركلة حرة "سريعة" بعد خطأ وتم تعطيل اللعبة لا يستوجب إشهار بطاقة صفراء





9- لا يعاقب حارس المرمى على الخطأ إذا أخطأت ركلة جزاء الهدف أو ارتدت من القائمين والعارضة (بدون لمسة من حارس المرمى) إلا إذا أثرت المخالفة بوضوح على مسدد الكرة.

10 - يتم تحذير حارس المرمى من المخالفة الأولى. ثم يحصل على بطاقة صفراء لأي مخالفة أخرى.

11- يعاقب0 مسدد الركلة إذا أخطأ حارس المرمى ومسدد الكرة في نفس الوقت بالضبط.