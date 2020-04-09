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توك شو

ثروت الخرباوي يكشف سر انزعاج الإرهابية من دعاء الرئيس السيسي

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:42 م
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
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عبد الخالق صلاح
قال المفكر السياسي ثروت الخرباوي، إن الدعاء المنتشر على السوشيال ميديا بصوت الرئيس السيسي؛ يزعج جماعة الإخوان الإرهابية، لأن الشعب المصري متفق عليه، لما فيه من صدق.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «نظرة»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «حمدي رزق»: «الدعاء مثل السهم الموقد نار الذي أصاب الجماعة الإرهابية»؛ موضحا أن الجماعة تستغل الوضع الحالي من انتشار فيروس كورونا لتفقد الشعب الثقة في قيادته ولكن الشعب يلتف حولها أكثر من زي قبل.

وأشار الخرباوي، إلى أن الإرهابية تحاول استغلال كورونا لنشر أفكارها الشاذة وتدعو لإخراج المساجين من أعضاء الإرهابية. 
 
ونشر نص دعاء السيسي: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم».
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