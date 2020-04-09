محمود الليثي يقلد فيفي عبده.. فيديو

نشر محمود الليثي عبر حسابه على Tik Tok فيديو طريفا يقلد فيه فيفي عبده بمشهد من مسلسل "الحقيقة والسراب" كانت تتحدث خلاله إلى نفسها حول مشاعرها المختلطة، واستخدم الليثي فيلتر لتكبير ملامح وجهه وهو يعيد تمثيل المشهد.

كانت آخر أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.



