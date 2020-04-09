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سيارات

فولكس فاجن تعاود نشاطها في الصين بعد أزمة كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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أماني نوار

بعد انفراجة ازمة كورونا في الصين أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية ان جميع موزعيها في الصين أعادوا فتح مقراتهم مرة أخرى.

 


وأشارت فوكس فاجن إلى أن هناك تعافيا للنشاط التجاري في الصين مضيفة أن في اوروبا تم استئناف العمل في 32 من 33 موقع إنتاج لها .



واكد رئيس شركة فولكس فاجن شتيفان فونلنشتاين  ان فرصة التعافي من كورونا قد تمكن شركات السيارات في الصين من ارتفاع مبيعاتها قبل الوصول إلى نهاية العام.



وبحسب البيانات المطروحة فإن 95 % من موزعي ماركاتها اودي وسكودا أعادوا فتح مقراتهم وستعاود العمل خلال الأسبوع الجاري .

 


يذكر أن الصحة الوطنية فى الصين،  سجلت 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد   وبذلك ارتفع العدد الى 32 حالة فى اليوم السابق كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.



وأضافت اللجنة، أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيسى بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة.

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