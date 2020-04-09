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تعليم

جامعة الفيوم: استمرار عقد الدورات التدريبية Online بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:52 م
عقد الدورات التدريبية
عقد الدورات التدريبية Online بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة ا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح الدكتور وليد علي خليل مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أن الدورات التدريبية المجانية (Online) بالمركز ما زالت مستمرة وفقًا لمصفوفة البرامج المعلنة والتي بدأت اعتبارا من يوم 4/4/2020 وتمنح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ممن هم على رأس العمل حاليا. 

وذلك تحت رعاية  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وحرصا من إدارة الجامعة وإدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على تيسير إجراءات الترقي العلمي والوظيفي للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.


وأشار الدكتور وليد علي خليل أنه يمكن للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة متابعة الصفحة الرسمية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على فيس بوك   (https://www.facebook.com/groups/598906130159499/?ref=share

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بأن الجامعة مستمرة فى تقديم كل الدعم أبنائها من أعضاء هيئة التدريس  والطلاب والطالبات بالكلية .
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