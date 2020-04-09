القصير: الرئيس وجه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع لا يقل عن 3 شهور.. فيديو

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن الزراعة من القطاعات المؤثرة في أي دولة، موضحا ان القطاع مسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي والدولة تعمل على كل المحاور للحفاظ على الأمن الغذائي.

وأضاف السيد القصير في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الرئيس السيسي اطمأن على قطاع الزراعة في اجتماع اليوم، والأمن الغذائي واستراتيجيات الزراعة ووجه لنا بالتوسع في الرقعة الزراعية.





وتابع السيد القصير:" الرئيس السيسي وجه بدراسة أساليب الزراعة في أراضي الاستصلاح الزراعي وباساليب علمية للتأكد من صلاحية تلك الأراضي".





وأردف السيد القصير: "السلع المصرية عليها طلب من الخارج ونصدر الفائض عن احتياجاتنا، ولكن نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بحيث لا يقل عن 3 شهور ".



