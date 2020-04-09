بادجي: تغيير القرار سبب إضاعة ركلة جزاء السوبر ضد الزمالك.. فيديو

تحدث السنغالي اليو باجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إضاعة ركلة الجزاء في مباراة السوبر ضد الزمالك والتي خسرها فريقه، قائلا "كنت أسجل كل ركلات الجزاء في مشواري ولكني غيرت قراري قبل تسجيل الكرة".





قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، كان يتوجب علي ألا أغير قراري وفايلر دعمني وقال لي لا عليك ولا بد أن تتعلم من هذه الأخطاء حتى لا تكررها مرة ثانية في الفترة القادمة.





ورد على أنه جاء إلى الأهلي من أجل تحقيق هدف شخصي وسيكون شيء جيد بالنسبة له لو صنع تاريخا مع الأهلي لاسيما أنه وقع 4 سنوات مع الأهلي ولم يمض سوى شهرين منها، وأرى أن الفترة المقبلة ستساعده على تقديم كل ما لديه وهو لاعب دولي ومحترف وعليه أن يلعب بنفس المستوى.



