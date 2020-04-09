أليو بادجي: رفضت مغادرة مصر رغم تفشي كورونا عالميا لهذا السبب.. فيديو

كشف السنغالي اليو بادجي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن سبب عدم مغادرته لمصر رغم توقف النشاط الرياضي.





وأكد السنغالي أليو بادجي إنه يشعر بالأمان منذ أول يوم تواجد فيه في مصر.





وقال بادجي خلال تصريحاته مع اسامه حسني على قناة الأهلي، :"أشعر بالأمان في كل مكان، ولم أسافر إلى السنعال لكي ألتقي بالعائلة ولكن الطيران لم يساعدنا، نحن نشعر بالأمان في مصر".





وتابع :"أقضي اليوم في منزلي رفقة عدد من أصدقائي خاصة وأنني لم أحضر أسرتي إلى القاهرة".





وزاد :"علينا بالصلاة كثيرا والتضرع إلى الله من أجل أن يزيل هذا الفيروس".



