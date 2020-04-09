السعودية تمد فترة عودة المغتربين خارج المملكة لهذا الموعد

أعلن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، أنه امتدادًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 أبريل 2020، الساعة 5:00 بتوقيت المملكة.





وأوضح وزير الخارجية السعودى أن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصًا على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.



