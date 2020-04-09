فيديوجراف.. رسائل وزير التموين إلى المواطنين

أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين توفر كافة السلع الأساسية والتموينية بالأسواق والسلع الغذائية وأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفى لعدة شهور وخاصة السلع الأساسية وتوافر أى سلعة أساسية لمدة ٣ أشهر.





يكفي القمح البلاد من ٧ إلى ٨ شهور وتوريده اعتبارًا من ١٥ ابريل والسكر المتواجد والكميات الموردة تصل إلي ١٠-١١ شهرا، يعتبر احتياطي الأرز داخل مصر أكثر من الاستهلاك يكفى 4.5 شهر.





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احتياطي المكرونة داخل مصر اكثر من الاستهلاك يكفى ٤.٥ شهر، ولمزيد من التفاصيل حول باقى السلع الغذائية والأساسية المتوفرة تابعوا الفيديوجراف التالى.