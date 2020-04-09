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فيديوجراف.. رسائل وزير التموين إلى المواطنين

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:26 م
وزير التموين
وزير التموين
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محمود مطاوع - إعداد: ايمان عبداللطيف

أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين توفر كافة السلع الأساسية والتموينية بالأسواق والسلع الغذائية وأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفى لعدة شهور وخاصة السلع الأساسية وتوافر أى سلعة أساسية لمدة ٣ أشهر.


يكفي القمح البلاد من ٧ إلى ٨ شهور وتوريده اعتبارًا من ١٥ ابريل والسكر المتواجد والكميات الموردة تصل إلي ١٠-١١ شهرا، يعتبر احتياطي الأرز داخل مصر أكثر من الاستهلاك يكفى 4.5 شهر.


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احتياطي المكرونة داخل مصر اكثر من الاستهلاك يكفى ٤.٥ شهر، ولمزيد من التفاصيل حول باقى السلع الغذائية والأساسية المتوفرة تابعوا الفيديوجراف التالى.

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